Εκτεταμένα επεισόδια αμαύρωσαν την ειρηνική ογκώδη διαδήλωση για τα Τέμπη, στο κέντρο της Αθήνας, με ομάδα κουκουλοφόρων να πετάει «βροχή» από μολότοφ και πέτρες στο προαύλιο της Βουλής και την αστυνομία να απαντά με χημικά. Στη συνέχεια, η ένταση συνεχίστηκε γύρω από τους δρόμους του Συντάγματος.

Λίγο νωρίτερα, ομάδα ατόμων έσπαγε με βαριοπούλες και μάρμαρα, μετά τη λήξη του συλλαλητηρίου και προετοιμάζονταν για ένταση.

Η ένταση έχει μεταφερθεί στην Ερμού, ενώ επεισόδια σημειώνονται και στην Πανεπιστημίου και στα Προπύλαια.

Η αστυνομία νωρίτερα προσπάθησε να απομακρύνει τον κόσμο καθώς η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ άνοιξε και η Βουλή για να προστατευτούν οι πολίτες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κουκουλοφόροι άναψαν και φωτιά έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου έγραψαν και συνθήματα, όπως και τη λέξη “οργή”.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τα επεισόδια. Δύο έχουν ήδη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ από την οδό Ομήρου και άλλοι δύο από την πλατεία Συντάγματος.



