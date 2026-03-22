Το πώς η Ελληνική Αστυνομία έφτασε στα ίχνη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας πως στις 6 Μαρτίου η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε καταγγελία για το συγκεκριμένο άτομο από άτομα που γνωρίζουν από αρχαία αντικείμενα και τέχνη.

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οδηγήθηκε ήδη στον Ανακριτή μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ώστε να κρυφτεί το Ευαγγέλιο. Έχει παραπεμφθεί ήδη, αναμένουμε βέβαια τι θα υποστηρίξει στην απολογία του», ενημέρωσε αμέσως μετά.

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου τόνισε πως δεν έχει διευκρινίσει ακόμα στις Αρχές ο γκαλερίστας το πώς έφτασε στην κατοχή του το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όπως είπε, «είναι κάτι που θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές το πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης».

Σύμφωνα με τον ειδικό πραγματογνώμονα - συνέχισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ - μόνο 7 από τα έργα που βρέθηκαν φαίνεται ότι ήταν γνήσια, ενώ τα μετρητά ξεπέρασαν τα 200.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

