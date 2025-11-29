StolenMemory: Παρουσίαση της διεθνούς εκστρατείας των Αρχείων Arolsen και των αποτελεσμάτων της στην Ελλάδα 

Μία ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση για την παρουσίαση της εκστρατείας #StolenMemory των Αρχείων Arolsen, και των αποτελεσμάτων της στην Ελλάδα διοργάνωσαν την Παρασκευή στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» του Μουσείου Ακρόπολης, η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών

Η εκστρατεία έχει ως στόχο την ανεύρεση οικογενειών θυμάτων των ναζιστικών διώξεων, προσωπικά αντικείμενα των οποίων βρέθηκαν σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας και μεταφέρθηκαν στα Αρχεία Arolsen μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και την απόδοση των αντικειμένων σε αυτές.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε η εργασία τριών σχολείων που εντόπισαν οικογένειες ισάριθμων Ελλήνων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, και ιδιαίτερη στιγμή απετέλεσε η απόδοση προσωπικού αντικειμένου του Έλληνα κρατουμένου σε στρατόπεδο συγκέντρωσης Γεωργίου Χανά σε συγγενικό του πρόσωπο, μετά την ανεύρεση της οικογένειας από μαθητές και μαθήτριες του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ακόμα προβολή οπτικοακουστικού υλικού που δημιουργήθηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της αναζήτησης συγγενών Ελλήνων κρατουμένων, των οποίων προσωπικά αντικείμενα φυλάσσονται στα Αρχεία Arolsen.

Στην εκδήλωση τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Παπαδομαρκάκης.

Τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο εκπροσώπησε ο θεοφιλότατος επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του αρχιεπισκόπου.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή για τα Αρχεία Arolsen εμπειρογνώμονας πρεσβευτής-σύμβουλος Γεώργιος Πολυδωράκης, ενώ αναγνώστηκε μήνυμα εκ μέρους του γενικού γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή.

Η εκστρατεία #StolenMemory συνεχίζεται, τιμώντας τη μνήμη των Ελλήνων θυμάτων των ναζιστικών διώξεων και αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης, της παιδείας και της προστασίας της Ιστορίας από τη λήθη και τη διαστρέβλωση.



Πηγή: skai.gr

