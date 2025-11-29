Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα στα Σεπόλια - Δείτε βίντεο

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε κατάστημα στα Σεπόλια, με τη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού.

Ο συνεργός του, ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, είχε ταυτοποιηθεί ως ο δεύτερος δράστης της επίθεσης στη διάρκεια της οποίας τον Αύγουστο του 2025 τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης και ένας πελάτη.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μεταμεσονύχτιες ώρες της 5-8-2025 δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και ο ένας εξ αυτών προχώρησε σε ρίψη χειροβομβίδας στο εσωτερικό του, προκαλώντας -μεταξύ άλλων- τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη.

Ακολούθησε ενδελεχής διερεύνηση της υπόθεσης, κατά την οποία συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε προανακριτικό υλικό από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ από την περαιτέρω εμπεριστατωμένη έρευνα ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες δύο αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Χώρας.

Για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου, βραδινές ώρες της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -0,4- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μία πλαστική πίπα («bong») με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Επισημαίνεται ότι, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.



