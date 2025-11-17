Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Εμφανώς μειωμένη είναι η κίνηση σήμερα στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ενώ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Εξαίρεση αποτελούν η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, και η κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελοπούλου από την Περιφερειακή Υμηττού προς τη Μεσογείων.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, με 15λεπτες καθυστερήσεις, στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος στο Δαφνί προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και τέλος στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του ρέματος Πικροδάφνης και της Αμφιθέας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα αρχίσουν από το μεσημέρι.

