Novartis: Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Της Έλενας Γαλάρη

Δεσμεύονται με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο πρώην προστατευόμενα μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis σε Ελλάδα και Ελβετία, θεωρώντας πως τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση του φαρμακευτικού κολοσσού σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη.

Επιπλέον, ο κ. Βουρλιώτης διαβίβασε πόρισμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρθηκαν σε τράπεζα στην Ελβετία. Το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε για τον πρώτο πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Φιλίστορα Δεστεμπασιδη ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη Μαρία Μαραγγέλη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ.

Από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.

Ο κ. Βουρλιώτης στο πόρισμα του ζητεί να ελεγχθούν τα 12 πρόσωπα για συνέργεια σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.