Κίνηση: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Αττική Οδό, Κηφισό και περιφερειακή Αιγάλεω

Προβλήματα υπάρχουν και στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στον Σκαραμαγκά, καθώς επίσης και στην άνοδο Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου

Αττική Οδός

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από την περιφερειακή Αιγάλεω προς τον κόμβο Κύμης και στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα.

Προβλήματα υπάρχουν και στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στον Σκαραμαγκά, καθώς επίσης και στην άνοδο Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου

