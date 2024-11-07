Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από την περιφερειακή Αιγάλεω προς τον κόμβο Κύμης και στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα.

Προβλήματα υπάρχουν και στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στον Σκαραμαγκά, καθώς επίσης και στην άνοδο Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου.

