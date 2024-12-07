Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης λόγω έντονων πόνων στο στομάχι.

Μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της σειράς Maestro, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ένιωσε οξύ πόνο στο στομάχι, σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εισήχθη σε ιδιωτική κλινική και σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι γιατροί του συνέστησαν να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και σε υπέρηχο, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια της κατάστασής του.

Το έντονο στρες και η πίεση που είχε βιώσει τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του Maestro, αλλά και της κατάστασης του πατέρα του, που βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο, θεωρούνται πιθανοί παράγοντες για τους πόνους που αισθάνθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.