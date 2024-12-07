Παπαθανάσης για ανακοίνωση Scope: Νέο διεθνές μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Scope, αποτελεί ένα ακόμα διεθνές μήνυμα εμπιστοσύνης απέναντι στην συνετή, αξιόπιστη και αποτελεσματική πολιτική των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι «στη συγκεκριμένη διεθνή συγκυρία, ο οίκος που από τους πρώτους έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στη χώρα, έρχεται να αναγνωρίσει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τη συστηματική κυβερνητική προσπάθεια για μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σύμφωνα επίσης με τον αναπληρωτή υπουργό, «παρά τις θετικές αναφορές της, η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν μας προκαλεί εφησυχασμό. Αντιθέτως, ενισχύει την πεποίθησή μας, ότι μόνον ο συνδυασμός δημοσιονομικής στοχοθεσίας με κοινωνικό πρόσημο, μόνον η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων με αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης ως το τελευταίο ευρώ προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, με τη δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας για όλες και όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως για τις νέες και τους νέους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

