Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ της Παρασκευής, από άγνωστη αιτία, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Ζωοδόχου Πηγής και Σόλωνος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στα άλλα διαμερίσματα.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, στον χώρο βρισκόταν ένα ζευγάρι, ενώ τα δύο παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν. Το ζευγάρι βγήκε από το φλεγόμενο διαμέρισμα με τη βοήθεια του προσωπικού του ΕΚΑΒ, και στη συνέχεια ο άνδρας, 46 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα.

Πηγή: skai.gr

