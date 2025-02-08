Λογαριασμός
Ανατροπή οχήματος στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Πικροδάφνης - Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία

Στο ρεύμα προς Αθήνα, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Αστυνομία

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, στο ύψος της Πικροδάφνης, στο ρεύμα προς Αθήνα, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω ανατροπής οχήματος.

