Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, στο ύψος της Πικροδάφνης, στο ρεύμα προς Αθήνα, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω ανατροπής οχήματος.

Πηγή: skai.gr

