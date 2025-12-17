Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, 9χρονος στον οποίο χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα συνομήλικός του

Η χορήγηση του φαρμακευτικού σκευάσματος έγινε μέσα στο σχολείο, ενώ μόλις το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο 9χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου

ΕΚΑΒ

 Στο νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, ένας 9χρονος μαθητής, στον οποίο χορήγησε φαρμακευτικό σκεύασμα, ένας συνομήλικος συμμαθητής του.

Η χορήγηση του φαρμακευτικού σκευάσματος έγινε μέσα στον χώρο του σχολείου, ενώ μόλις το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο 9χρονος μαθητής διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Αγρινίου. 

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φαρμακευτικό σκεύασμα, η οποία κατηγορείται για έκθεση, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σωματική βλάβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φάρμακο νοσοκομείο μαθητής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark