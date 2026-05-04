Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη 25χρονος ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ στον ανήλικο-Ο 16χρονος εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης

Σε κατάσταση μέθης διαπιστώθηκε να βρίσκεται 16χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι καλά στην υγεία του.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου 25χρονος, ο οποίος ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον 16χρονο.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

