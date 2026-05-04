Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 4/5 σε λεωφορείο της γραμμής Β12 που κινούταν στην περιοχή του Ίλιον, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 8:15 και επί τόπου για την κατάσβεσή της έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Μάλιστα, λόγω της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλής από το ύψος της οδού Μπίμπιζα.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ για το περιστατικό

Όπως ενημερώνει η ΟΣΥ, η φωτιά εκδηλώθηκε λόγω ανάφλεξης στον χώρο του κινητήρα λεωφορείου της γραμμής Β12 που εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής- Άνω Λιόσια, επί της οδούς Φυλής. Το συμβάν έληξε «χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες», αναφέρει.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι ο οδηγός ενήργησε άμεσα και ότι ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα, απομάκρυνε με ασφάλεια τους επιβάτες και κάλεσε την Πυροσβεστική. «Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνει ότι πρόκειται για όχημα παλαιού τύπου και ότι η ίδια ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.

«Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζομένων και του συγκοινωνιακού έργου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα» λέει τέλος η ΟΣΥ στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

