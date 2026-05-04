Με ταχύτητα 178 χλμ/ώρα -σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
