Με ταχύτητα 178 χλμ/ώρα -σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.