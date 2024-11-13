Αχαΐα: Επιχείρηση της αστυνομίας με ειδικό διαπραγματευτή σε οικογενειακό επεισόδιο μεταξύ συζύγων

Σκηνές σαν από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Αίγειρα Αχαΐας το βράδυ της Τρίτης, όταν η αστυνομία κλήθηκε να παρέμβει σε οικογενειακό επεισόδιο μεταξύ συζύγων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύζυγος είχε απειλήσει τον σύζυγο μπροστά στα μάτια του παιδιού της και τον ανάγκασε να φύγει από το σπίτι. Ο άνδρας κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε ότι η σύζυγός ήταν σε προφανές παραλήρημα.

Οι αστυνομικοί της ζήτησαν να ανοίξει την πόρτα ανησυχώντας για το ανήλικο παιδί και αυτή κραδαίνοντας το μαχαίρι κλείδωσε όλες τις πόρτες και ταμπουρώθηκε μέσα στο οίκημα.

Κλήθηκαν ειδικοί διαπραγματευτές και ομάδα ΟΠΚΕ.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, η γυναίκα δεν δεχόταν να παραδοθεί και τότε δόθηκε εντολή για είσοδο, με τους αστυνομικούς να παραβιάζουν την πόρτα και να ακινητοποιούν τη γυναίκα, η οποία συνελήφθη.

Το παιδί της οικογένειας απομακρύνθηκε από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

