Μεγάλη αγροτική συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Λέσβο. Οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

«Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ που κρατάει υπέρογκα πόσα από τους αγρότες και δεν αποζημιώνει ή δίνει ψίχουλα μετά από χρόνια» είναι τα κύρια αιτήματα των αγροτών.

Τη συμπαράσταση τους εκφράζουν πολλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο, ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσματα στήριξης σωματείων στους αγρότες.

