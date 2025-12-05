Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη

Νεκροί εντοπίστηκαν στην οικία τους, στην Αλεξανδρούπολη, ένας άνδρας ηλικίας 58 ετών και η σύζυγός του, ηλικίας 55 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οικείοι του ζευγαριού, ανησυχώντας για τη μη δυνατότητα επικοινωνίας -επί σειρά ημερών- ενημέρωσαν, χθες βράδυ, τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες άμεσα μετέβησαν στη μονοκατοικία, στην οποία διέμενε το αντρόγυνο, καλώντας στη συνέχεια την πυροσβεστική προκειμένου να εισέλθουν στο σπίτι, όπου και εντόπισαν τα δύο άτομα στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου -που φέρεται να επήλθε τις προηγούμενες ημέρες καθώς τα σώματα παρουσίαζαν σημάδια νεκρικής ακαμψίας- αναμένεται να προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναμένεται και η αυτοψία της πυροσβεστικής.

Σημειώνεται πως στον εσωτερικό του σπιτιού υπήρχε έντονη η μυρωδιά καυσαερίου, πιθανόν από γεννήτρια την οποία χρησιμοποιούσαν οι ιδιοκτήτες για τη ρευματοδότηση καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στη νεόδμητη οικία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

