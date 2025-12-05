Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία

Ημερομηνία ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.) ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.) ΥΛΙΚΗ (κ.μ.) Σύνολο (κ.μ.)

5/12/2024 47.310.000 25.126.000 264.370.000 241.666.000 578.472.000

5/10/2025 46.545.000 18.638.000 171.651.000 162.395.000 399.229.000

5/11/2025 48.750.000 19.331.000 148.034.000 154.784.000 370.899.000

5/12/2025 39.006.000 20.093.000 177.067.000 149.604.000 385.770.000

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

