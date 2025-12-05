Λογαριασμός
Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

 Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία

   Ημερομηνία ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.)  ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.)  ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.)  ΥΛΙΚΗ (κ.μ.)  Σύνολο (κ.μ.)

   5/12/2024    47.310.000           25.126.000                   264.370.000        241.666.000     578.472.000

   5/10/2025    46.545.000           18.638.000                  171.651.000         162.395.000      399.229.000

   5/11/2025     48.750.000           19.331.000                 148.034.000          154.784.000     370.899.000

   5/12/2025     39.006.000          20.093.000                  177.067.000          149.604.000     385.770.000

