Φωτιά στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.



#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Πηγή: skai.gr

