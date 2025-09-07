Πυροσβεστική: Τριάντα αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σημαντική έξαρση στις αγροτοδασικές πυρκαγιές καταγράφεται το τελευταίο εικοσιτετράωρο, με συνολικά 30 νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι 24 από αυτές τέθηκαν υπό έλεγχο από την πρώτη στιγμή, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, παραμένουν σε εξέλιξη ακόμη έξι εστίες, στις οποίες επιχειρούν επίγειες και εναέριες μονάδες.

Έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών

Τα ανακριτικά γραφεία των κατά τόπους υπηρεσιών, σε συνεργασία με τα ειδικά κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ερευνούν συστηματικά τα πιθανά αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Οι έρευνες εστιάζονται τόσο σε τυχόν αμέλεια όσο και σε πιθανολογούμενες περιπτώσεις εμπρησμών.

Η πυροσβεστική, απευθύνοντας έκκληση προς το κοινό, τονίζει τη σημασία της προσοχής και της υπευθυνότητας των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους. Όπως επισημαίνεται, «η πρόληψη και η έγκαιρη ενημέρωση είναι καθοριστικής σημασίας» για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.