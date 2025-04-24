Στήνουν beach bar σε περιοχή Natura στα Χανιά

Μια εξέδρα για beach bar έχει στηθεί πάνω στα βράχια, σε μια από τις πιο αγνές περιοχές του νομού Χανίων, στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου Ροδωπού, που έχει χαρακτηριστεί Natura.

Σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφίες του zarpanews.gr , εκτός από την εξέδρα, στο σημείοέχουν τοποθετηθεί υποδομές για ομπρελοκαθίσματα, για ντουζ αλλά και υποδομή για μπαρ!

Μάλιστα, αναγνώστης της ιστοσελίδας επισκέφτηκε την περιχοή και διαπίστωσε ότι έχει γίνει μια γενικότερη αλλοίωση του τοπίου με την εκσκαφή βράχων για την δημιουργία βοηθητικών – αποθηκευτικών χώρων.

«Αναρρωτιέμαι ποιος φορέας και ποια υπηρεσία έχει δώσει άδεια για αυτές τις παρεμβάσεις πάνω στον αιγιαλό και μάλιστα σε μια περιοχή Natura;» σημειώνει ο αναγνώστης.

Μιλώντας σήμερα στο Mega, ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, δήλωσε ότι ο δήμος δεν είχε καμμία καταγγελία και έμαθαν για την περίπτωση από το ρεπορτάζ του τοπικού μέοσυ.

«Πρόκειται για μία απόκρημνη περιοχή που υπάρχει πρόσβαση από τη θάλασσα και όχι από την ξηρά. Δεν είχαμε καμία καταγγελία, το είδαμε μέσα από το ρεπορτάζ του τοπικού μέσου ενημέρωσης. Τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε να πάει η αρμόδια υπηρεσία, να βρει το ακριβές σημείο, να κάνει αυτοψία και να ενημερώσουμε την κτηματική υπηρεσία που είναι αρμοδιότητά της ο αιγιαλός και την Αρχαιολογία», ανέφερε.

