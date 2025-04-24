Ένα πτώμα εντοπίστηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, στην περιοχή Δάρα, του Δήμου Τριφυλίας, στην Κυπαρισσία.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε όχημα μετά από τροχαίο και στο σημείο έφθασαν τέσσερεις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν το πτώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες messinialive, το θύμα είναι ένας 79χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος πήγαινε πολύ νωρίς το πρωί στο ποιμνιοστάσιό του όταν και συνέβη το μοιραίο δυστύχημα.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε 79χρονος εξετράπη της πορείας του, βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα ακαριαία να προκληθεί φωτιά στο όχημα.

Ο 79χρονος εγκλωβίστηκε και να απανθρακώθηκε.

