Η Πηνελόπη περίμενε είκοσι χρόνια τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. Η ιστορία συνεχίζεται για τις γυναίκες των ναυτικών, που είναι σχεδόν οι μισές γυναίκες που κατοικούν στο νησί. Δεν περιμένουν, βέβαια, για χρόνια την επιστροφή - περιμένουν όμως για μήνες τους άντρες τους να γυρίσουν από ταξίδια στην άλλη άκρη της γης.

Ευτυχώς, βέβαια, που στη σημερινή εποχή υπάρχουν οι βιντεοκλήσεις και η επικοινωνία είναι πιο εύκολη, αν και υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Το θετικό όμως είναι, όπως λένε οι ίδιες, πως δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ρουτίνα στη σχέση. Τι είπαν οι ίδιες στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για την καθημερινότητά τους αλλά και την υπομονή τους.

Πηγή: skai.gr

