Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε σε μπαρ στις Τζιτζιφιές Καλλιθέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου φέρεται να ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι ήταν μεθυσμένος και δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο.

Από τους πυροβολισμούς μέσα στα μπαρ τραυματίστηκε μία 43χρονη γυναίκα στο λαιμό και την πλάτη.

Πηγή: skai.gr

