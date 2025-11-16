Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ναύπακτος: Λεωφορείο με μαθητές έπεσε σε χαντάκι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Τροχαίο

Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά προς εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος μετά το στενό στην οδό Θέρμου, στη Ναύπακτο, σύμφωνα με το tempo24.

Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα γερανός, προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια απεγκλωβισμού του οχήματος και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ναύπακτος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark