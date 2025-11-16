Ναύπακτος: Λεωφορείο με μαθητές έπεσε σε χαντάκι

Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά προς εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος μετά το στενό στην οδό Θέρμου, στη Ναύπακτο, σύμφωνα με το tempo24.

Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα γερανός, προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια απεγκλωβισμού του οχήματος και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

