Στην Ευελπίδων ο «πιστολέρο» της Καλλιθέας - Βαρύτατη ποινική δίωξη σε βάρος του, απολογείται την Τετάρτη

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 58χρονος «πιστολέρο» που άνοιξε πυρ το πρωί της Κυριακής, σε κέντρο διασκέδασης, στην περιοχή της Καλλιθέας, τραυματίζοντας μια γυναίκα.

Σε βάρος του δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα (απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου) και για πέντε πλημμελήματα. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

