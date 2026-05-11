Της Έλενας Γαλάρη

Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα είναι ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της Κυριακής άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 43χρονη.

Από τα σκάγια του κατηγορούμενου, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, τραυματίστηκε μια 43χρονη γυναίκα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επιπλέον, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οπλοχρησία, της παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπων πυροβολισμών, οπλοκατοχής (μαχαίρι και σπρέι πιπεριού)

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο Τετάρτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.