Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα ο 58χρονος που τραυμάτισε 43χρονη με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο Τετάρτη 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Περιπολικό

Της Έλενας Γαλάρη

Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα είναι ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της Κυριακής άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 43χρονη

Από τα σκάγια του κατηγορούμενου, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, τραυματίστηκε μια 43χρονη γυναίκα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου.

Επιπλέον, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οπλοχρησία, της παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπων πυροβολισμών, οπλοκατοχής (μαχαίρι και σπρέι πιπεριού) 

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο Τετάρτη. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καλλιθέα πυροβολισμοί τραυματίας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark