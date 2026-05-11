Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Γραμμές 6 και 7 του Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο Τραμ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Ειδικότερα:
- Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», από την Τρίτη 12/05 έως και την Πέμπτη 14/05, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη, λόγω εργασιών μεταφοράς της στάσης Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα), από την υφιστάμενη θέση στην οδό Αρδηττού σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας.
- Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» από τη Δευτέρα 11/05 έως και την Τετάρτη 20/05 μεταξύ 21:00 - 01:00, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - Σεφ - Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
