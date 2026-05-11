Kύκλωμα «υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ»: Προφυλακίστηκαν 2 από τους 7 κατηγορούμενους

Ελενα Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν δύο από τους συνολικά επτά κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και να εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες.

Ένας εκ των δύο στην απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε δύο πράξεις μεταφέροντας κλοπιμαία εν αγνοία του.

«Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μια σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα και να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν. Το έκανα και αποχώρησα.Δεν πλησίασα ούτε και μίλησα με κάποιο θύμα» φέρεται να υποστήριξε.

Οι περισσότεροι εκ των κατηγορουμένων αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «φύλακα» και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους υποστήριξε:

«Δεν έχω καμία σχέση με τις απάτες και με κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Κανείς δε μου έχει φέρει να φυλάξω το οτιδήποτε. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές και εργάζομαι ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια», είπε.

Από τις αστυνομικές αρχές έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 3 εκ ευρώ.

Πηγή: skai.gr

