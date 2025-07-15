Στη φρεγάτα «Κίμων» την πρώτη FDI του Πολεμικού Ναυτικού η οποία απέπλευσε από το Λοριάν για τη δεύτερη φάση δοκιμών του πολεμικού πλοίου, βρέθηκε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης και η κάμερα του ΣΚΑΪ.

Για πρώτη φορά τηλεοπτικός φακός μπήκε στη φρεγάτα, καταγράφοντας καρέ καρέ τις δοκιμές σε ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 10 ωρών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δοκιμές των κινητήρων με το πλοίο να αυξάνει ταχύτητα και να φτάνει τους 27 κόμβους, δοκιμές συστημάτων μάχης, δοκιμές του ραντάρ Sea Fire και άλλες που γίνονται στο πλαίσιο της παράδοσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του έτους.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης την ερχόμενη εβδομάδα, θα ακολουθήσουν νέες δοκιμές. Έπειτα η φρεγάτα θα παραλάβει τα όπλα και στη συνέχεια θα καταπλεύσει στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Μετά την παράδοση της φρεγάτας «Κίμων» θα ακολουθήσει η παράδοση της φρεγάτας «Νέαρχος» την άνοιξη του 2026 και το φθινόπωρο του ίδιου έτους η παράδοση της φρεγάτας «Φορμίων».

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ, τα στελέχη του ελληνικού κλιμακίου δηλώνουν εντυπωσιασμένα από τις ικανότητες της φρεγάτας «Κίμων» η οποία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ανατολική Μεσόγειο αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο πλοίο στον κόσμο με αυτές τις ανθυποβρυχιακές, αντιαεροπορικές δυνατότητες και τις δυνατότητες πολέμου επιφανείας.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική φρεγάτα «Κίμων» ξεκίνησε τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της την Τετάρτη 21 Μαΐου στο Λοριάν της Γαλλίας, σύμφωνα με ανάρτηση της Naval Group.

Πρόκειται για την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI «Belharra» και αριθμό F-601, η οποία αρχικά είχε αποπλεύσει το πρωί της Τετάρτης 21 Μαΐου από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στα ανοιχτά του Ατλαντικού. Η φρεγάτα είχε βγει στα ανοιχτά έπειτα από τις επιτυχημένες δοκιμές που είχαν γίνει με την αντίστοιχη φρεγάτα «Amiral Ronarc’h» του γαλλικού Ναυτικού.

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ HS Kimon, first #FDI frigate for the @NavyGR, started her first sea trials on May 21st in Lorient, France.

The ship capitalized on the experience gained during the sea trials of Amiral Ronarc’h, the first of class for the @MarineNationale. pic.twitter.com/QEDA9ZAWwx — Naval Group (@navalgroup) May 23, 2025

Πηγή: skai.gr

