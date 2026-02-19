Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 10.15 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ8 (Τριανδρίας).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και θα γίνεται εκτροπή από τον κλάδο εξόδου προς Νεάπολη – Μετέωρα. Μέσω κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον αστικό ιστό και διαμέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) θα επανέρχεται στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά).

Θα αποκλεισθούν παράλληλα και οι κλάδοι εισόδου προς την Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από τους κόμβους Νεάπολης, Επταπυργίου και Αγίου Παύλου.

Η Διεύθυνση Τροχαίας παρακαλεί τους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Πηγή: skai.gr

