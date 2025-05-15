Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση θα τεθεί ο 71χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 45χρονο γιο του στο διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη την περασμένη Κυριακή, όπως αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε με γραπτό υπόμνημα και σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε στην ανακρίτρια ό,τι και προανακριτικώς στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή δεν σκόπευε να σκοτώσει τον 45χρονο γιο του, ότι ήταν ατύχημα και ότι απειλήθηκε, πήρε το μαχαίρι και του κατάφερε αυτή την μοναδική μαχαιριά στο θώρακα με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει, παρότι δεν ήθελε κάτι τέτοιο.

Kατά την απολογία του ζητήθηκε να αποφασιστεί να μείνει σε κατ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, παρά το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 71χρονος.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

