Της Έλενας Γαλάρη

Συνταγματικό έκρινε η μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Νόμο που επιτρέπει το δικαίωμα σύναψης γάμου μεταξύ ομόφυλων έγγαμων ζευγαριών, ή ζευγαριών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανοίγοντας τον δρόμο στο δικαίωμα και για την υιοθεσία.

Οι Σύμβουλοι έκριναν ότι η αναγνώριση της δυνατότητας τέλεσης γάμου μεταξύ ομοφύλων και η συνακόλουθη δυνατότητα των ομόφυλων έγγαμων ζευγαριών να υιοθετούν παιδί (είτε από κοινού είτε ο ένας σύζυγος το νόμιμο παιδί, θετό ή βιολογικό, του άλλου) είναι σύμφωνη με στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 (περί προστασίας της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας) και 4 παρ. 1 (περί ισότητας) του Συντάγματος.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει Σωματεία που ενασχολούνται με την παιδική ηλικία τα οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 15796/20.2.2024 περί ρυθμίσεως του τρόπου αποτύπωσης των στοιχείων συζύγων και γονέων επί των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και θανάτου, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 παρ. 1 του νόμου 5089/2024.

Παράλληλα, κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος 5089/2024 περί ισότητας στον πολιτικό γάμο και τροποποίηση του Αστικού Κώδικα.

Επιπλέον, ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όσα ομόφυλα ζευγάρια έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, να «τελέσουν γάμο και να προβούν σε δήλωση στο Ληξιαρχείο στο οποίο έχει καταχωριστεί το σύμφωνο ότι επιθυμούν να ισχύσει αναδρομικά ο γάμος τους από τον χρόνο τέλεσης του συμφώνου».

