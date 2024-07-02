Λογαριασμός
Έφυγε από τη ζωή ο ηχολήπτης του ΣΚΑΪ Σταύρος Ντελέκος

Ο Σταύρος εργάστηκε ως ηχολήπτης στον ΣΚΑΪ 100.3 για πάνω από 30 χρόνια

Σταύρος Ντελέκος

Το απόγευμα της Τρίτης έφυγε από κοντά μας ο Σταύρος Ντελέκος. Ο Σταύρος εργάστηκε ως ηχολήπτης στον ΣΚΑΪ 100.3 για πάνω από 30 χρόνια.

Ήταν από τους πρώτους εργαζόμενους κατά την ίδρυση και λειτουργία του. Αγαπητός στους συναδέλφους του, αλλά και στους ακροατές του ΣΚΑΪ 100.3.

Με πηγαίο χιούμορ και αίσθηση του καθήκοντος. Επαγγελματίας του ήχου με γνώση και άποψη. Όλοι όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 5/7 στις 10.30 το πρωί στο νεκροταφειο Αργυρούπολης.

Πηγή: skai.gr

