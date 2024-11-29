Σε επιφυλακή θέτει αύριο Σάββατο τις υπηρεσίες του ο δήμος Αθηναίων, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που αναμένονται στην Αττική, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Μεταξύ άλλων για το Σάββατο 30/11 και για όσο χρειαστεί, θα υπάρχουν:

Κλιμάκια επιφυλακής με συμμετοχή εργαζομένων από τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία, αλλά και υπευθύνων από τις επτά Δημοτικές Κοινότητες, ιδιαίτερα σε περιοχές που πλημμυρίζουν συχνά, κυρίως λόγω μπαζώματος και κάλυψης των ρεμάτων που υπήρχαν παλαιότερα.

Περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλη την πόλη, με έμφαση στις περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας, με συμμετοχή και του αντιδημάρχου Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας Νίκου Χρυσόγελου, που έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας.

Κινητοποίηση μηχανημάτων του δήμου ακόμα και από συμμετέχοντες στη λίστα εργοληπτών, εφόσον χρειαστεί.

Χρήση drones, που θα παρέχουν διαρκή εικόνα της εξέλιξης των φαινομένων σε κρίσιμες περιοχές.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της πόλης, ο δήμος Αθηναίων καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά τις ώρες που αναμένονται πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Επίσης, να μην καλύπτουν τα φρεάτια ομβρίων υδάτων με αντικείμενα, να μην παρκάρουν μπροστά σε αυτά και να μην εναποθέτουν σκουπίδια στα ανοίγματά τους.

Παράλληλα, έχει σταλεί ενημέρωση προς τους φορείς που εκτελούν έργα εντός του δήμου, να φροντίσουν για την ασφάλεια των εργοταξίων τους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενδεικτικά:

Να απομακρυνθούν όλα τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής στους προβλεπόμενους χώρους απόθεσης. Να συγκεντρωθούν, να καλυφθούν και να οριοθετηθούν με ασφάλεια, όλα τα οικοδομικά υλικά που βρίσκονται στα εργοτάξια, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά τους. Να κλείσουν όλα τα ανοιχτά ορύγματα και να οριοθετηθούν με τα απαραίτητα εμπόδια (πλέγματα, κορδέλες, προειδοποιητική σήμανση, flash lights κ.λ.π.). Να υπάρχει συνεχής έλεγχος των εργοταξίων κατά τη διάρκεια των καιρικών φαινομένων και όσο αυτά εξελίσσονται, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Να ελεγχθούν όλα τα σημεία στα οποία εκτελούνται εργασίες και δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί τα οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

