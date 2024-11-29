Αποκλειστικό Skai.gr για τον αστυνομικό της Βουλής: Ανοίγει ξανά ο φάκελος για την πτώση του γιου του από μπαλκόνι

Του Μάκη Συνοδινού

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος το μαρτύριο που ζούσαν η σύζυγος αλλά και τα τέσσερα παιδιά του αστυνομικού που υπηρετούσε στην ασφάλεια της Βουλής καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr το ανήλικο αγόρι το οποίο ανάγκαζε ο κατηγορούμενος να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με τις ίδιες του τις αδερφές, το 2020 είχε πέσει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από το μπαλκόνι του διαμερίσματος που διέμενε η οικογένεια στο Νέο Κόσμο.

Ήταν ατύχημα ή ο ανήλικος προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του μην μπορώντας να ζει άλλο το συνεχές μαρτύριο από τον ίδιο του τον πατέρα; Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr ο φάκελος για την πτώση και ποια ήταν τα ακριβή αίτια θα ανοίξει ξανά καθώς οι αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτελούν κυριολεκτικά γροθιά στο στομάχι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι γονείς του - ο αστυνομικός κατηγορούμενος και η επίσης αστυνομικός μητέρα του-, είχαν καταθέσει τότε στις Αρχές πως πρόκειται για ατύχημα ενώ ο κατηγορούμενος πατέρας επέμενε στους γιατρούς, τους νοσηλευτές αλλά και στους συναδέλφους του αστυνομικούς πως η πτώση δεν είχε σχέση με οικογενειακά προβλήματα. Μάλιστα άφηνε ανοιχτό το παράθυρο μήπως ο γιος του δεχόταν bulling στο σχολείο και οδηγήθηκε εκεί.

Όπως αποκάλυψε ο skai.gr νωρίτερα, τον απόλυτο εφιάλτη ζούσαν επί σειρά ετών τα ανήλικα παιδιά και η σύζυγος του αστυνομικού. Σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του το μαρτύριο ξεκίνησε το 2016 όπου ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να βίαζε τις 3 κόρες του από όταν αυτές ήταν στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο συλληφθείς ανάγκαζε ακόμη και τον γιο του να έρχεται σε σεξουαλική επαφή με τις αδερφές του. Με δάκρυα στα μάτια η σύζυγος του αστυνομικού κατήγγειλε ακόμη πως και αυτή ζούσε έναν γολγοθά στα χέρια του καθώς την ανάγκαζε με χρήση σωματικής βίας να ασελγεί στα παιδιά τους, ενώ αυτός παρακολουθούσε και κάποιες φορές συμμετείχε στις απεχθείς πράξεις.

