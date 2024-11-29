Για μια σπουδαία στιγμή για τη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δηλώσεις του μετά την ξενάγηση στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Είναι γεγονός ότι είναι μια σπουδαία στιγμή για τη Θεσσαλονίκη είναι ένας σταθμός-μουσείο, ο σταθμός Βενιζέλου και εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε πολύ περήφανοι γιατί όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα», υπογράμμισε.

Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Σωτήρης Κούβελας συνεχάρη την κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του έργου.

«Να ναι καλά όσοι πάλεψαν όσοι επέμειναν, όσοι δεν λύγισαν συγχαρητήρια και σε όσους έκαναν το τελείωμα γιατί είχε κολλήσει κάποια στιγμή για χρόνια. Ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έκοψε τον γόρδιο δεσμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

