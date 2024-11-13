Λογαριασμός
Σταϊκούρας: Στα 60 λεπτά μειώνεται το εισιτήριο των λεωφορείων του ΟΑΣΘ

Στη δημοσιότητα δόθηκε νωρίτερα το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τη μείωση του εισιτήριου του ΟΑΣΘ στα 60 λεπτά, από 90 λεπτά σήμερα, ανακοίνωσε επισήμως ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, στην τελετή υπογραφής σύμβασης χρονομίσθωσης 159 λεωφορείων. 

Στη δημοσιότητα δόθηκε νωρίτερα το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας.

Σύμφωνα με το thesstoday, εμπνευσμένο από το Βυζάντιο αλλά και από τη… Νέα Υόρκη είναι το λογότυπο του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε το πρωί ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

