Στη δημοσιότητα δόθηκε την Τετάρτη το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας.



Σύμφωνα με το thesstoday, εμπνευσμένο από το Βυζάντιο αλλά και από τη… Νέα Υόρκη είναι το λογότυπο του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε το πρωί ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Το ζητούμενο ήταν η δημιουργία μιας ταυτότητας, ενός λογότυπου που θα προσδώσει την ιστορικότητα της Θεσσαλονίκης. Θα συνδυάζει την παράδοση με τη μοντέρνα αισθητική και τη λειτουργικότητα. Η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει τις πιο σύγχρονες μεταφορές στην Ευρώπη και την ίδια στιγμή αναδεικνύει το μεγαλοπρεπές παρελθόν της», ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Επισήμανε, επίσης, ότι το το πεζόγραμμα «μ» επιλέχθηκε ώστε να παραπέμπει άμεσα στο μετρό, αλλά ταυτόχρονα να διαφέρει από το «Μ» κεφαλαίο. «Είναι το «μ» απλοποιημένο από το βυζαντινό «μ» ώστε συνδυάζει την αυθεντικότητα, την καθαρότητα και την αναγνωρισιμότητα σε ένα σύγχρονο σύστημα μεταφορών, ώστε να είναι ευανάγνωστο σε κάθε του χρήση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τον χρόνο που μετρά αντίστροφα για τα εγκαίνια του μετρό, δήλωσε: «Σε 17 ημέρες θα παραδοθεί στους πολίτες το έργο του μετρό. Έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα της πόλης. Ως πολιτική ηγεσία του υπουργείου εργαζόμαστε για να παραδώσουμε ένα άρτιο έργο. Και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου όσο και στην ποιοτική του αναβάθμιση.

«Συνδυάζει παρελθόν και μέλλον»

Από την πλευρά του ο αρμόδιος υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος τόνισε ότι το μέτρο συνδυάζει παρελθόν και μέλλον. «Έχει ταυτότητα στο παρελθόν και κοιτάζει στο μέλλον. Το πεζό «μ» μεταμορφώθηκε σε λογότυπο σύγχρονο και ως τέτοιο πλέον θα χαρακτηρίζει την πόλη», επισήμανε.

Τι λέει η δημιουργός του λογότυπου

Η Χρυσούλα Κρουστένη, η προϊσταμένη του αρχιτεκτονικού τμήματος της «Ελληνικό Μέτρο», που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το λογότυπο, εξήγησε, ότι: «Η έρευνα για τη μελέτη είναι στοιχεία που πάρθηκαν και απέξω, δηλαδή από το μετρό της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου κτλπ. Πάρθηκαν κάποιες απόψεις και σίγουρα η διαδικασία της έρευνας στάθηκε και στο απόθεμα της τέχνης και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης», σημείωσε, ενώ εξήγησε σε σχεδιαγράμματα τον τρόπο κατά τον οποίον επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ταυτότητα.

