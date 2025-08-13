Φωτιά στη Χίο: Ραγίζει καρδιές η φωτογραφία από τους εξαντλημένους πυροσβέστες

Μια φωτογραφία πραγματικά αξίζει όσο χίλιες λέξεις... Ραγίζει καρδιές το στιγμιότυπο από τους εξαντλημένους πυροσβέστες που προσπαθούν να ξαποστάσουν στη Χίο, μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο νησί. Πρόκειται για στιγμιότυπο που θυμίζει πραγματικό πόλεμο, πόλεμο με τα στοιχεία της φύσης.

Η Fire Fighting Greece ανήρτησε τη φωτογραφία από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες που απεικονίζει πλήρως τη σκληρή μάχη με τις φλόγες που δίνουν φθάνοντας στα όριά τους.

Κρανίου τόπος η Βολισσός στη Χίο

Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη βορειοδυτική Χίο βρίσκει την περιοχή σε κατάσταση απόλυτης καταστροφής, σύμφωνα με το politischios.gr.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες που καταγράφονται από τη Βολισσό και τις γύρω περιοχές προκαλούν σοκ και θλίψη, καθώς η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της έναν πραγματικό «κρανίου τόπο». Η πλούσια βλάστηση έχει μετατραπεί σε στάχτη, ενώ οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έντασης και της έκτασης της φωτιάς αποτελεί το πρατήριο καυσίμων στην είσοδο της Βολισσού, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, μετατρεπόμενο σε σωρό από αποκαΐδια. Παράλληλα, το δίκτυο πυλώνων ηλεκτροδότησης της περιοχής έχει καταρρεύσει, αφήνοντας τα χωριά χωρίς ρεύμα και δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης.

