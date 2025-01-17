Τις 37.000 φτάνουν οι αιτήσεις στον Gov.gr για έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» εκ των οποίων οι 6.000 αναμένουν τη συγκατάβαση συζύγου για να λάβουν τη βεβαίωση.

«Η βεβαίωση επιλεξιμότητας είναι το πρώτο στάδιο για να μπορεί να κινηθεί η διαδικασία. Δεν σημαίνει και ούτε συνιστά τελική έγκριση για την εκταμίευση του δανείου» διευκρίνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στο Action24, τονίζοντας ότι στο τέλος του προγράμματος οι δικαιούχοι θα είναι 20.000.

«Είναι σημαντικό και το επαναλαμβάνω γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι κάτι δεδομένο, ότι μετά από χρόνια αποκτήσαμε μια δομημένη στρατηγική στέγασης που επιτρέπει αυτή τη στιγμή και μέχρι το 2026 σε περισσότερους από 30.000 νέους, ζευγάρια και οικογένειες να πάρουν στα χέρια τους, το κλειδί του δικού τους σπιτιού» σημείωσε η Υπουργός.

Η κ. Ζαχαράκη απάντησε και στο ερώτημα εάν υπάρχει ήδη πρόβλεψη και για το «Σπίτι μου 3».

«Το καλοκαίρι ο πρωθυπουργός με τη μεγάλη διαπραγμάτευση κατάφερε να εξασφαλίσει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να υλοποιήσουμε το «Σπίτι μου 2». Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια πρόβλεψη τουλάχιστον στο δημοσιονομικό κομμάτι. Μακάρι να βρεθεί περιθώριο και να μπορέσουμε να

προχωρήσουμε ανάλογα».

Σχετικά με τη ζήτηση και τον κίνδυνο να αυξηθούν οι τιμές των σπιτιών προς πώληση η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε τη θετική εμπειρία από το «Σπίτι μου 1» και τη σημασία που έχει η αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

«Πράγματι είδαμε στο «Σπίτι μου 1» ότι οι αρχικές τιμές τσίμπησαν προς τα πάνω. Όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η διαπραγμάτευση μεταξύ του εν δυνάμει δικαιούχου και του ιδιοκτήτη έφερε την εξομάλυνση… Η απάντηση στο θέμα αυτό είναι η αύξηση της προσφοράς, των επιλογών που έχει ο αγοραστής. Αυτό δυναμώνει τη διαπραγματευτική δυνατότητα των ανθρώπων που θέλουν να αγοράσουν» σημείωσε η κ. Ζαχαράκη γνωστοποιώντας ότι αυτή τη στιγμή στην περίμετρο του προγράμματος «Σπίτι μου 2» εντάσσονται 60.000 διαθέσιμα ακίνητα εκ των οποίων τα 32.000 στην περιοχή της Αττικής και τα υπόλοιπα σε όλη την Ελλάδα.

Αξιολόγησε ως ιδιαίτερα σημαντική την προετοιμασία αλλά και τον ανταγωνισμό των τραπεζών που μετέχουν στο πρόγραμμα παρέχοντας διευκολύνσεις και κίνητρα και ανταγωνιστικά επιτόκια τα οποία θα κινηθούν στο 2%. Παράλληλα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προανήγγειλε το

θεσμό του «Φροντιστή της Οικογένειας». Ένα πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί στο τέλος του 2025.

Θα λειτουργεί στα πρότυπα του επιτυχημένου προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» το οποίο επίσης από τα μέσα του καλοκαιριού θα επεκταθεί σε

ολόκληρη τη χώρα καθώς έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του με 100.000.000 από το ΕΣΠΑ.

Ανακοίνωσε τέλος και την επέκταση του προγράμματος του «Προσωπικού Βοηθού» για τα άτομα με αναπηρία, με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης που υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με ποσό 47 εκατ. ευρώ «Μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει να νομοθετήσουμε την πανελλαδική εφαρμογή χωρίς προϋποθέσεις ηλεκτρονικής κλήρωσης. Έτσι ώστε πολλοί περισσότεροι συμπολίτες μας να μπορούν να ωφεληθούν. Εικάζω ότι στην επόμενη αυτή φάση από τις αρχές του 2026 θα μπορούμε να καλύψουμε με προσωπικούς βοηθούς περίπου 10.000 συνανθρώπους μας με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή είναι 1.270 οι συμπολίτες μας που έχουν προσωπικό βοηθό και οι προσωπικοί βοηθοί είναι 1.800 καθώς

καλύπτουν και βάρδιες».

Πηγή: skai.gr

