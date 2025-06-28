Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Ανάργυροι στη Σπάρτη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:50 σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση και δεν απείλησε κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιοι_Ανάργυροι, #Σπάρτη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2025

Πηγή: skai.gr

