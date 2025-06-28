Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στους Αγίους Αναργύρους Σπάρτης

Για την κατάσβεση της έσπευσαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη

UPDATE: 22:00
Αεροπλάνο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Ανάργυροι στη Σπάρτη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:50 σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση και δεν απείλησε κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Σπάρτη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark