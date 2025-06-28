Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη Τούρκων μαφιόζων που ζουν στη χώρα μας πραγματοποίησε σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Προσήχθησαν 19 άτομα, ενώ συνελήφθησαν επτά, ένας εκ των οποίων αναζητούνταν από τις αρχές ασφαλείας της Τουρκία, ενώ έγιναν έρευνες σε 6 σπίτια στην Αττική, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στη Χαλκιδική.

Σημειώνεται πως σε σπίτι στην οδό Πρωτέως στο Παλαιό Φάληρο, συνελήφθη ένας 42χρονος που στις 14 Ιανουαρίου του 2017 μαζί με δυο ακόμη άτομα, εκτέλεσε υπάλληλο καταστήματος στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια πυρπόλησε την επιχείρηση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Έρευνες και συλλήψεις Τούρκων υπηκόων

Πραγματοποιήθηκαν -7- συλλήψεις και -12- προσαγωγές

Διενεργήθηκαν -9- έρευνες οικιών, ενώ κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης και αναδιπλούμενο μαχαίρι

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, σε περιοχές της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν υπήκοοι Τουρκίας για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και διεθνώς διωκόμενοι.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνολικά συνελήφθησαν -7- υπήκοοι Τουρκίας και προσήχθησαν ακόμη -12-, ενώ διενεργήθηκαν -9- έρευνες σε οικίες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Ειδικότερα, ως προς τις συλλήψεις:

σε οικία στο κέντρο της Αθήνας, κατελήφθησαν -5- υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατείχαν συσκευασίες με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και αναδιπλούμενο σουγιά, που κατασχέθηκαν,

σε οικία σε περιοχή της Χαλκιδικής, εντοπίστηκε υπήκοος Τουρκίας, διωκόμενος με -5- εντάλματα σύλληψης τουρκικών Αρχών,

σε οικία στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, εντοπίστηκε υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία τουρκικών Αρχών, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

