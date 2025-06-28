«Θα τοποθετηθώ με υπευθυνότητα, όπως επιβάλλει ο σεβασμός στους θεσμούς που είναι αταλάντευτη αρχή μου, όταν δια της νόμιμης οδού κοινοποιηθεί σε εμένα η συγκεκριμένη απόφαση» αναφέρει η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, σε γραπτή της δήλωση. Αφορμή για τη δήλωση αυτή ήταν τα δημοσιεύματα για την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που την αφορά, σχετικά με την υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα - παρκ της Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του τον περασμένο Αύγουστο ένας 19χρονος.

Η ίδια επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Για άλλη μια φορά πληροφορούμαι μέσω δημοσιευμάτων του τύπου, τα οποία μάλιστα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες αλλά ακόμη και δηλώσεις παραγόντων της υπόθεσης, το περιεχόμενο της προσωρινής κρίσης του ΣτΕ επί της απόφασης του Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Μακεδονίας – Θράκης που με αφορά».

Αναφέρει, μάλιστα, ότι την πρώτη φορά εξεπλάγη ωστόσο σήμερα της δημιουργούνται «εύλογα ερωτηματικά για το πως είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να συμβαίνει κατ΄ επανάληψη στην περίπτωσή» της, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό και ποιες σκοπιμότητες πραγματικά εξυπηρετούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.