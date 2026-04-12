Σοβαρό ατύχημα στην Κορινθία από σαΐτα – Δύο τραυματίες, ο ένας με ακρωτηριασμό

Τον σοβαρό τραυματισμό δύο νεαρών 19 και 24 ετών, στο Βέλο Κορινθίας, είχε ως αποτέλεσμα η προσπάθειά τους να ανάψουν ένα βεγγαλικό-ρουκέτα τύπου «σαΐτα» στο μπαλκόνι οικίας όπου βρίσκονταν χθες το βράδυ, περίπου δύο ώρες πριν την Ανάσταση.

Ο 24χρονος που κρατούσε το βεγγαλικό και το άναψε, σύμφωνα με το ertnews, ακρωτηριάστηκε σε δάχτυλο και ο 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών που υπέστησαν, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις για να μπορέσουν οι γιατροί να του σώσουν και να του επανασυγκολλήσουν το δάχτυλο και ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου επίσης οι γιατροί προσπαθούν να του σώσουν το μάτι.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας Κορινθίας και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών, που συνελήφθησαν και με προφορική εντολή του εισαγγελέα λόγω της κατάστασής τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

