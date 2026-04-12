Με ένα ελληνικό «χρόνια πολλά» ευχήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφοΐλ για την Ανάσταση και όσους γιορτάζουν το Πάσχα.

«Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Στέλνω τις θερμότερες ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Είθε αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και συντροφικότητα» ήταν η ανάρτηση της πρέσβειας των ΗΠΑ στο Χ.

Christ is risen! Χρόνια Πολλά! I extend my warmest wishes to everyone celebrating Easter today. May this day bring you and your families health, hope, and connection. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/XnZLt63gVN — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 12, 2026

Πηγή: skai.gr

