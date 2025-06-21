Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό χθες τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε σκάφος νότια της Κρήτης με 274 μετανάστες, το οποίο βρισκόταν σε δυσχερή θέση.

Αμέσως, στο σημείο απέπλευσαν ένα περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , ένα πλοίο της δύναμης FRONTEX, ενώ δεσμεύτηκαν και τρία παραπλέοντα πλοία.

Το ξύλινο αλιευτικό σκάφος με τους 274 αλλοδαπούς, εντοπίστηκε με τη συνδρομή του μη επανδρωμένου αεροσκάφους «HERON 2».

Οι 223 μετεπιβιβάστηκαν στο φορτηγό πλοίο «AS SARA» σημαίας Πορτογαλίας και οι υπόλοιποι 51 στο σκάφος του λιμενικού.

Όλοι οι αλλοδαποί (229 άνδρες και 45 ανήλικοι) μεταφέρθηκαν στο αγκυροβόλιο των Καλών Λιμένων και με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι του Ηρακλείου συνοδεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελεχών του Α.Τ. Φαιστού.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκαν τρεις αλλοδαποί (υπήκοοι Αιγύπτου) ηλικίας 21, 34 και 46 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, ξεκίνησαν στις 19 Ιουνίου από τις ακτές Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά των 170.000 – 200.000 δηνάρια Λιβύης και 3.000 δολάρια Η.Π.Α.

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Χανίων, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και τη συνεργασία του με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων, με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

