Μόνο με άδεια τα οχήματα στην Ύδρα - Ποιοι εξαιρούνται και πώς γίνεται η αίτηση

Μέσα στον Ιούλιο πρόκειται να αλλάξει το καθεστώς κυκλοφορίας οχημάτων στην Ύδρα, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέα ψηφιακή πλατφόρμα μέσω Gov.gr, για τον έλεγχο και την έγκριση εισόδου οχημάτων στο νησί.

Έτσι, σύντομα θα επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία οχημάτων δημόσιας χρήσης και επαγγελματικών οχημάτων που εξυπηρετούν κατασκευαστικές ή οικοδομικές εργασίες, και μόνο εφόσον το έργο είναι σε εξέλιξη και υπάρχει σχετική άδεια.

Η είσοδος ιδιωτικών οχημάτων πολιτών δεν επιτρέπεται.

Η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης http://hydrapass.gov.gr και η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση κωδικών TaxisNet. Η αίτηση αφορά ένα όχημα κάθε φορά και απαιτεί την καταχώριση στοιχείων του οχήματος, το διάστημα παραμονής, τον σκοπό μετακίνησης και όπου απαιτείται, τη σχετική τεκμηρίωση.

Οι αιτήσεις θα ελέγχονται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του υπουργείου Πολιτισμού, ενώ οι εγκρίσεις θα εκδίδονται ψηφιακά μέσω της θυρίδας του Gov.gr με χρονοσφραγισμένο έγγραφο και QR code.

Με τον τρόπο αυτό, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα σε αστυνομικές και λιμενικές αρχές να έχουν πρόσβαση στις άδειες για την πραγματοποίηση ελέγχων. Το νέο σύστημα στοχεύει στην προστασία του ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα της Ύδρας και την αποσυμφόρηση του ιστορικού της κέντρου από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία.

«Η Ελλάδα του Gov.gr χρησιμοποιεί απλές, ψηφιακές λύσεις σε κάθε πεδίο δημόσιας πολιτικής, που μπορούν να φανούν χρήσιμες και ουσιαστικές. Σε αυτήν ακριβώς τη λογική σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, θέτουμε σε λειτουργία μια νέα υπηρεσία στο Gov.gr. Μέσω του hydrapass.gov.gr, οι επαγγελματίες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για τη μεταφορά του οχήματός τους σε νησιά όπου ισχύει περιορισμένη και ελεγχόμενη κυκλοφορία.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται αποκλειστικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμπληρώνοντας: «Η αρχή γίνεται από την Ύδρα, έναν τόπο με ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία, την οποία έχουμε την ευθύνη να διαφυλάξουμε. Μέσα από μια εύχρηστη και απλή ψηφιακή εφαρμογή θα μπορούν, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, να λαμβάνουν την απαραίτητη άδεια, και μάλιστα σε συνθήκες διαφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη εποπτεία των οχημάτων που περνούν στην Ύδρα, καθώς και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές».

Αναφερόμενη στη νέα πλατφόρμα, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επεσήμανε ότι η προστασία του μοναδικού πολιτιστικού τοπίου της Ύδρας αποτελεί προτεραιότητα για το υπουργείο Πολιτισμού. «Ήδη, από το 1982, με απόφαση του υπουργείο Πολιτισμού θεσπίστηκε πλήρης απαγόρευση των τροχοφόρων στο νησί.

Μέσα από την εφαρμογή ydrapass.gov.gr, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθίσταται δυνατή η βέλτιστη εποπτεία του συνόλου των οχημάτων που φθάνουν στην Ύδρα, από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο κάθε έτους, κυρίως για την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων και έργων κοινής ωφέλειας, διευκολύνοντας τον απρόσκοπτο και διαφανή έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Πρώτιστο μέλημα είναι τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα του νησιού.

Η συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην περίπτωση αυτή είναι εξαιρετική με αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση πολιτικών προς όφελος του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποτυπώματος του νησιού και της τοπικής κοινωνίας», υπογράμμισε η υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

