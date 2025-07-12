Ενστάσεις για τη δομή μεταναστών στην Κρήτη - Αντιδρούν οι τοπικοί φορείς

Σε δύσκολο παζλ μετατρέπεται ο χειρισμός της κατάστασης στην Κρήτη, όπως προέκυψε χθες από όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του προέδρου της ΠΕΔ (Περιφερειακή Ενωση Δήμων) και δημάρχου Ρεθύμνου Γιώργου Μαρινάκη με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης. Στη συνάντηση μετείχαν, επίσης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης και η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους στον υπουργό, ο οποίος περιέγραψε το σκεπτικό των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, χωρίς ωστόσο να συζητηθεί ο χώρος που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί η δομή στην Κρήτη.

Συνεργάτες του υπουργού Θάνου Πλεύρη ανέφεραν στην «Καθημερινή» ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου για τη δημιουργία μιας μόνιμης κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο νησί παραμένει.

«Ενημερώσαμε τον υπουργό για τις ενστάσεις και τις ανησυχίες όλης της κοινωνίας στην Κρήτη. Είμαστε σύμφωνοι στο να δημιουργηθούν δύο δομές, ώστε να ταυτοποιούνται συντεταγμένα και σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, δεν θέλουμε να εξελιχθούν σε κλειστές δομές, δίπλα στους οικισμούς και ανάμεσα στις τουριστικές υποδομές» τόνισε στην «Καθημερινή» ο δήμαρχος Ρεθύμνου.

Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με πληροφορίες, πρότειναν το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί στην πηγή, δηλαδή μέσω διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη ώστε να σταματήσουν οι ροές. Όπως επισήμανε τοπικός παράγοντας στην «Καθημερινή», «όλοι γνωρίζουμε ότι επιστροφές και μάλιστα άμεσα δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Υπάρχει, λοιπόν, ο κίνδυνος αν συνεχιστούν οι ροές να παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι για καιρό φυλακισμένοι στο νησί και αυτό εμείς δεν το θέλουμε».

Από την πλευρά του, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η χώρα δέχεται υβριδική απειλή και άρα επιβάλλεται να ληφθούν κάποια μέτρα. Συμπλήρωσε, όμως, ότι θα επεξεργαστεί και θα λάβει υπόψη του τις ενστάσεις προκειμένου να λάβει αποφάσεις, τις οποίες θα ανακοινώσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

